Zurlo trionfa al Gran Premio di Calvatone

CALVATONE (6 ottobre 2020) - Matteo Zurlo, 22enne vicentino della Casillo Petroli Firenze Hopplà, è il vincitore del 70° Gran Premio di Calvatone per dilettanti Elite e Under 23. Zurlo ha anticipato la classica volatona evadendo dal gruppo dei 7 fuggitivi nell'ultimo dei 37 giri in programma, tagliando il traguardo con un metro di vantaggio sui due favoriti in recupero, i velocisti Enrico Zanoncello della Zalf (2°) e Christian Rocchetta della General Store (3°). Un vicentino e due veronesi a comporre quindi un podio tutto veneto, al termine di 100 chilometri di gara emozionanti. L'epilogo a sorpresa spettacolare e l'ottima organizzazione premiano gli sforzi del Vélo Club Cremonese, che insieme all'amministrazione comunale di Calvatone e al gruppo Pro Loco Bedriacum ha tenacemente lavorato per confermare la classica in calendario nonostante le difficoltà legate al Covid.

