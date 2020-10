Pergolettese, successo 2-1 in rimonta contro l'Albinoleffe

CREMA (4 ottobre 2020) - Successo in rimonta 2-1 per la Pergolettese, in casa, contro l'Albinoleffe. Colpiti a freddo, i ragazzi di Contini hanno saputo reagire collezionando occasioni su occasioni fino a trovare la via del gol con Bortoluz e Morello.

Finisce 2-1 per la Pergolettese

90' brivido per la Pergolettese: un tiro di Gelli viene deviato in angolo da Ghidotti

86' ci riprova Ciccone, dopo un'azione personale, ma la sua conclusione sfiora il palo

76' altra grande occasione per la Pergolettese: il portiere para su Ciccone, servito da Morello

73' GOL DELLA PERGOLETTESE - Morello , servito di Villa, insacca il gol del vantaggio finalizzando una pregevole azione in velocità

- , servito di Villa, insacca il gol del vantaggio finalizzando una pregevole azione in velocità 56' ci prova l'Albinoleffe con Petrungaro che manda alto da buona posizione

51' Pergolettese in avanti con un tiro alto di Panatti

Secondo tempo

Fine primo tempo

37' GOL DELLA PERGOLETTESE - La Pergolettese pareggia con un calcio di rigore trasformato da Bortoluz e concesso per l'atterramento di Ferrari da parte di Mondonico

- La Pergolettese pareggia con un calcio di rigore trasformato da e concesso per l'atterramento di Ferrari da parte di Mondonico 26' grande opportunità per la Pergolettese: azione d'angolo, Ceccarelli da pochi passa calcia a botta sicura e centra il palo

15' la Pergolettese prova una reazione con un tiro di Nichetti che termina fuori

4' GOL DELL'ALBINOLEFFE - Rigore trasformato da Manconi

- Rigore trasformato da Fischio d'inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO