Pisa - Cremonese diretta ore 15

CREMONA (4 ottobre 2020) - Gianluca Gaetano non è partito per Pisa. Il trequartista, tra i più in forma del momento, ha accusato dei problemi intestinali (come Zaccagno) ed è rimasto a casa. La Cremonese vuole abbandonare l’ultimo posto solitario in classifica e, nonostante l’assenza di rilievo, mister Pierpaolo Bisoli è sereno in vista del match di oggi alle ore 15.

