Cavalli, dal 2021 nuova avventura: l'atleta di San Bassano passa al team francese Fdj

SAN BASSANO (2 ottobre 2020) - Dopo il 17° posto ottenuto alla Freccia Vallone, la ciclista cremonese Marta Cavalli svela i propri piani per il futuro. Dalla prossima stagione la 22enne di San Bassano correrà per la francese Fdj Nouvelle-Aquitaien Futurscope, formazione femminile World Tour francese e ‘sorella’ del team professionistico maschile nel quale milita anche Jacopo Guarnieri.

Dopo 10 anni di grande crescita nel team Valcar, dove Marta è passata dalle categorie giovanili fino ai massimi livelli, laureandosi campionessa italiana su strada nel 2018 e seconda miglior giovane a livello mondiale nel 2019, per l’atleta classe ’98 azzurra si apre ora una nuova avventura oltralpe. Proiettata verso l’eccellenza assoluta. "Sono davvero felice di far parte di questa grande squadra – le dichiarazioni di Marta - È ora di affrontare una nuova esperienza per migliorare ancora, sia come sportiva che come persona. Sono sicura di aver trovato persone che condividono i miei progetti e i miei obiettivi per il futuro, mettendomi nelle migliori condizioni per avere successo. Sono davvero grata a Valentino Villa e al team Valcar che finora hanno sostenuto la mia carriera, facendomi crescere in una famiglia. Ringrazio anche i responsabili della Fiamme Oro per il loro costante sostegno nella mia attività quotidiana".

Marta Cavalli è stata presentata ufficialmente come nuova atleta della Fdj dal direttore generale del team francese, Stephen Delcourt: "Marta è tra le cicliste più brillanti della sua generazione, ha indossato più volte la maglia da leader della classifica Women's World Tour Under 23. L'abbiamo seguita da diversi anni e la sua capacità su tutti i terreni è impressionante. Abbiamo raggiunto un accordo molto presto perché condividiamo gli stessi valori e le stesse ambizioni: il nostro progetto è in crescita e vogliamo costruire la squadra più forte possibile per il futuro Tour de France 2022".

