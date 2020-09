Cremonese - Arezzo diretta ore 15

CREMONA (30 settembre 2020) - C’è una Cremonese ancora in cerca della condizione migliore per il campionato e una Cremonese che oggi affronta l’Arezzo (stadio Zini a porte chiuse, ore 15, nessuna diretta tv) nel secondo turno di Coppa Italia. Per la squadra grigiorossa si tratta dell’esordio nel tabellone della competizione: chi passa il turno a fine ottobre sarà ospite del Cagliari. Pierpaolo Bisoli convoca una squadra imbottita di ragazzi della Primavera: ci sono i terzini Bia e Bernasconi, i centrocampisti Ghisolfi, Cella e Schirone, tutti già visti all’opera dall’allenatore durante il ritiro a Dimaro e messi in campo nel test con il Legnago. I giovani vanno a completare un gruppo in cui si rivede Deli dopo mesi di stop per infortunio. Quest’ultimo partirà probabilmente dalla panchina e teoricamente farà la staffetta con Pinato come mediano sinistro. Bisoli si prepara ad un massiccio turn over per dare spazio a chi ha giocato meno domenica ma con qualche scelta obbligata. La gara contro l’Arezzo è ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo 90 minuti sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

