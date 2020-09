Coppa Dondeo: il 18enne Francesco Cali vince in volata

CREMONA (27 settembre 2020) - Il 18enne modenese Francesco Cali (Aspiratore Otelli) ha vinto in volata la 73esima edizione della Coppa Dondeo, la classica per Juniores organizzata dal Velo Club Cremonese B&P Recycling. L'azione di 9 fuggitivi iniziata sulle colline piacentine è stata ripresa a 13 chilometri dal traguardo di via Dante, dove Cali ha regolato il gruppo. Il dominio dell'Otelli nello sprint è stato ribadito dal 2° posto del bresciano Giosué Epis. Sul podio, 3°, Alessandro Romele della Ciclistica Trevigliese.

