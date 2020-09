Cremonese-Cittadella: ore 15 Stadio Zini

CREMONA (27 settembre 2020) - Il campionato della Cremonese riparte dopo due mesi di sosta (stadio Zini, ore 15). L’esordio della nuova stagione è allo stadio Zini, dove i ragazzi di Bisoli avevano chiuso con un salomonico 2-2 lo scorso 31 luglio una stagione tribolata tra l’emergenza Covid e una salvezza da agguantare con i denti. Oggi Pierpaolo Bisoli ricomincia senza il peso della classifica sulle spalle, ma da zero come tutte le altre. Lo fa con una squadra che lui stesso ha voluto ritoccare pochissimo, un po’ più giovane, con ragazzi di proprietà e qualche prestito in meno. Sarà il Cittadella di Roberto Venturato, altra squadra collaudata, a misurare le condizioni dei grigiorossi, che Bisoli ha illustrato alla vigilia della gara. Bisoli lamenta qualche defezione in difesa con Ravanelli che si ferma. «Il gruppo è cresciuto, ora il vero contagio sarà quello dell’entusiasmo».

