Trieste-Cremona: ore 17,30

CREMONA (27 settembre 2020) - La Vanoli con tutte le altre sorelle della serie A, torna in campo per la prima di campionato e lo farà a Trieste. Oggi a Trieste, ore 17.30, sarà una partita particolare. Al di là del pubblico limitato a 700 persone, ci sarà da una parte la curiosità di iniziare e dall’altra la paura di non essere ancora pronti per la stagione. La Vanoli, come detto dal preparatore atletico Jacopo Torresi, sarà al massimo della forma attorno alla seconda metà di ottobre. Ma anche molte altre squadre non saranno ancora al top. Trieste, senza Cavaliero, ha dimostrato di stare bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO