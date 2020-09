Ac Crema 1908, ingaggiato l'attaccante Francesco Pio Russo

CREMA (25 settembre 2020) - L'Ac Crema 1908 ha arruolato per la stagione di serie D Francesco Pio Russo, classe ‘99, attaccante duttile che va a completare il reparto offensivo della squadra di mister Dossena. Punta veloce, Russo ha giocato nella Pergolettese fino all’anno scorso. Ha quindi militato in serie C e D. Giocatore tecnico, Russo si è formato nel settore giovanile dell’Inter.

Ieri, presso la sede nerobianca di via Bottesini, il giocatore ha firmato il contratto alla presenza del dg Andrea Baretti e del mister Andrea Dossena anche se si allena con la squadra da qualche giorno. «Sono molto soddisfatto - ha dichiarato Russo – perché ho riscontrato un’ambiente sereno, una squadra giovane e volenterosa dalle grandi potenzialità. Sono convinto che si possa fare bene grazie anche all’attenta guida di Mr Dossena. Un ambiente positivo, uno staff di professionisti capaci di valorizzare le doti del singolo nella prospettiva di gruppo. Ho voglia di cominciare il campionato e di dimostrare di poter crescere ancora».

