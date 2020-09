E'Più Casalmaggiore, al via la campagna abbonamenti

CREMONA (22 settembre 2020) - Parte giovedì 24 settembre la Campagna Abbonamenti della VBC Casalmaggiore sull’onda

dello slogan ”DISTANZIATI MA UNITI” che racchiude da una parte l’importanza del tifo e del calore dei nostri sostenitori al PalaRadi e dall’altra le misure di sicurezza che saranno rispettate al fine di consentire a 700 spettatori – tanti ne permette oggi l’Ordinanza Regionale lombarda – di godersi lo spettacolo con tutte le garanzie sanitarie, a cominciare dal distanziamento e dalle sanificazioni. Soltanto 700 spettatori potranno entrare al PalaRadi, a partire dalla partita in programma sabato 26 settembre alle ore 20,30 che vede il confronto tra la VBC èpiù Casalmaggiore e Trentino Despar, pertanto la VBC ha deciso di privilegiare gli Sponsor e gli Abbonati della scorsa Stagione che potranno esercitare giovedì e venerdì di questa settimana il diritto di

prelazione acquistando l’Abbonamento per qualsiasi settore del Palasport cremonese. I posti che resteranno disponibili saranno messi in vendita ai nuovi Abbonati sabato 26 settembre presso la Biglietteria del PalaRadi di Cremona. Gli eventuali posti rimanenti saranno venduti sempre sabato, a ridosso dell’inizio della partita, come biglietti per il singolo incontro.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020-2021

