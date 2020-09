Cremonese, Nardi è a un passo

CREMONA (21 settembre 2020) - Filippo Nardi, centrocampista classe 1998 del Novara, è a un passo dal vestire la maglia grigiorossa. Sarebbe lui, infatti, l'ultima pedina individuata dal direttore sportivo Nereo Bonato per completare il reparto mediano della Cremonese. Sul giocatore si sta lavorando per il prestito con diritto di riscatto. Nardi ha fatto la sua apparizione in Serie B quando era ancora un Primavera, collezionando 2 presenze. Nello scacchiere grigiorosso, sarebbe l'alternativa sulla destra a Valzania.

