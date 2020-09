Imoco Conegliano - E'Più Casalmaggiore diretta ore 17

CASALMAGGIORE (20 settembre 2020) - L’attesa è durata 211 giorni, trenta weekend senza il sapore dei tre punti in palio, senza l’adrenalina del primo servizio, che apre le danze e inizia la battaglia. Verrebbe da dire, che per quello che abbiamo passato, questa è stata la privazione minore, ma è stata a suo modo una privazione sofferta e, seppur con le persistenti limitazioni, l’attesa è finita. Oggi la Èpiù Casalmaggiore, menomata del proprio main sponsor storico, in una sorta di via crucis nella via crucis ben più sofferta che è stata ed è tuttora la pandemia, esordisce nel campionato 2020-2021 di serie A1, iscrivendosi per l’ottava volta nel lotto delle elette che partecipano al campionato più alto in grado, per molti il più bello del mondo. Lo fa al netto di un percorso ad ostacoli che, superati quelli già citati, le ha posto un ulteriore, meraviglioso, problema, giusto all’ultima curva, prima del rettilineo che conduce alla prima di campionato. La Casalmaggiore che doveva ruotare tutta intorno a Carli Lloyd ha perso il proprio centro di gravità permanente, faro tattico e riferimento emotivo, capitano e regista, volata in California dove trascorrerà il periodo più importante, gioioso e delicato della propria vita: la gravidanza. Il cartello “work in progress” è dunque esposto in bella evidenza fuori dal cantiere di via Baslenga, anche perchè Vasileva, ultimo innesto di grido, è atterrata sul pianeta Casalmaggiore giusto due settimane fa (il dubbio è quanto resti, dato che ha un contratto in essere nel campionato cinese, per ora precluso agli stranieri).

