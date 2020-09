Vanoli in crescita, ma a Varese è sconfitta 85-79

VARESE (19 settembre 2020) - Nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato, la Vanoli è stata sconfitta a Varese 85-79 ma a convincere è stata la reazione che ha avuto la squadra nel finale. A una settimana dal via del campionato i biancoblù di coach Galbiati sembrano aver migliorato la loro condizione fisica, un segnale importante in vista della sfida di Trieste.

La Vanoli a Varese è scesa in campo senza Poeta, ancora acciaccato.

