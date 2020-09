La Cremonese d'acciaio vince la Steel Cup

SALO' (19 settembre 2020) - Con due vittorie in altrettante gare la Cremonese conquista a punteggio pieno (6 punti) la Steel Cup, il triangolare di calcio valido come 4° memorial Carlo Pasini, giocato allo stadio Lino Turina di Salò. I ragazzi di Bisoli hanno battuto sia la Virtus Entella che la Feralpisalò con il punteggio di 1-0 ed hanno alzato al cielo il trofeo che precede di una settimana l’esordio in campionato contro il Cittadella. Degli attaccanti Ciofani e Ceravolo i gol che hanno deciso la manifestazione dedicata all’acciaio e che ha rappresentato anche un’occasione di incontro tra aziende che fondano il loro core business nella siderurgia.

