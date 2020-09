Ac Crema 1908, ingaggiato il centravanti Emanuele Bardelloni

CREMA (16 settembre 2020) - Il Crema ha arruolato per la stagione di serie D Emanuele Bardelloni, classe ‘90, attaccante di grande esperienza con alle spalle una carriera importante nel calcio professionistico tra C, C1 e C2. Punta centrale estremamente proficua, Bardelloni è capace di adattarsi anche alle posizioni più esterne. Fisico potente, uomo di spogliatoio capace di contribuire alla costruzione del gruppo il centravanti bresciano nelle ultime tre stagioni ha giocato con il Trento, l’Adrense e il Franciacorta. Cresciuto nelle giovanili del Brescia e della Sampdoria è stato anche nazionale azzurro Under 16.

Ieri, presso la sede nerobianca di via Bottesini, il giocatore ha firmato il contratto alla presenza del presidente Enrico Zucchi e del mister Andrea Dossena. «Non è il primo anno che ho preso contatti con il Crema - ha dichiarato Bardelloni - e sono felice di essere finalmente riuscito a far parte del progetto di una società che stimo molto e che gode di ottima reputazione. Ringrazio il presidente Zucchi e il mister per la fiducia che hanno riposto in me. Cercherò di ripagarli giocando al meglio delle mie possibilità e aiutando i miei compagni più giovani a crescere. So che possiamo fare molto bene».

In merito al modulo di gioco e alla visione calcistica dell’allenatore nerobianco, Bardelloni ha dichiarato che «il mister Dossena sa che cosa vuole e trasmette i suoi principi con grande chiarezza. L’ho potuto verificare personalmente sul campo. Questo vuol dire molto per chi deve inserirsi nel gruppo in tempo rapidi. Il Crema si è affidato alla guida sicura di un grande professionista che ha dimostrato di conoscere il calcio molto bene e di poterlo praticare ai massimi livelli. Le mie preferenze sul ruolo hanno poca importanza, ciò che conta è quello che dice il mister e fin da subito sono a disposizione per dare il mio contributo alla squadra. Voglio che la società sia soddisfatta del mio operato e voglio regalare tante emozioni ai tifosi del Crema».

Il commento del presidente Enrico Zucchi: «La trattativa si è conclusa in modo positivo per il giocatore e la società. Avevamo bisogno di un potenziamento nel reparto avanzato e ci siamo mossi per ottenere un centravanti che potesse darci le migliori garanzie ai fini di un’evoluzione della stagione in armonia con i nostri obbiettivi. Abbiamo riscontrato una naturale affinità con i nostri valori. So che la sua esperienza e la sua maturità saranno d’aiuto anche per i giocatori più giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO