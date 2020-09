Cremonese, Steel Cup ultimo test di precampionato

CREMONA (14 settembre 2020) - L’ultimo test precampionato per la Cremonese sarà la Steel Cup, il triangolare dell’acciaio tra Cremonese, Feralpisalò e Virtus Entella in programma sabato dalle ore 16,30 presso lo stadio Turina di Salò. Il torneo, giunto alla quarta edizione, è intitolato a Carlo Pasini e ospita tre squadre le cui proprietà hanno interessi nel mondo dell’acciaio. La Cremonese quindi si confronterà a una settimana dal campionato contro una formazione di serie C e una di serie B prossima avversaria dei grigiorossi.

