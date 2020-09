Cremonese ok in amichevole, Verona battuto 1 a 0

CASTELNUOVO DEL GARDA (12 settembre 2020) - La Cremonese si riscatta e dopo il ko alla prima uscita stagionale contro il Legnago di serie C, batte il Verona di serie A 1-0 con gol di Celar al 30' del secondo tempo. Il pazzo calcio di agosto, ora trasferitosi a settembre per ragioni sanitarie, è anche questo. Di fatto però i grigiorossi hanno dimostrato di avere un passo diverso e, nonostante le assenze (piccoli acciacchi e pochi allenamenti) di Valeri, Buonaiuto, Pinato, Gaetano, Strizzolo e Zortea, hanno tenuto botta contro l’Hellas che sabato inizierà la sua stagione ospitando la Roma.

È tornata anche la solidità difensiva che lo scorso anno ha spesso fatto la differenza nel finale. Mister Bisoli ha per altro provato tante cose nel corso del match, moduli compresi. Ha convinto quello iniziale con un 4-3-1-2 che ha messo in luce il giovane Ghisolfi (anche pericoloso in avvio) nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia composta da Ciofani e Celar. Proprio l’attaccante sloveno è stato decisivo con il gol partita e qualche buona giocata. Evidentemente l’esperienza con la nazionale Under 21 gli ha giovato. La sua rete è arrivata sugli sviluppi di una mischia nell’area veronese.

