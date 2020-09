Segafredo Virtus Bologna - Vanoli Cremona diretta ore 20.30

CREMONA (9 settembre 2020) - Bologna, maledettamente Bologna. Nel giro di 48 ore la Vanoli scenderà in campo nel capoluogo emiliano per la seconda volta, la terza in questa edizione della Supercoppa. Questa volta (ore 20.30) si cambierà impianto visto che ad ospitare la gara sarà il PalaDozza. L’avversaria sarà la Virtus Segafredo, formazione che aveva tenuto a battesimo i biancoblù nella prima giornata di questa bizzarra competizione, fatta di tante partite, poco riposo e nessun tempo per poter preparare la partita. Peppe Poeta recupera, l’italiano dà più garanzie in regia rispetto a Tj Williams, per ora più guardia che play.

