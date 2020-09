Unahotels Reggio Emilia - Vanoli Cremona diretta ore 20.30

CREMONA (7 settembre 2020) - La prima vittoria è già alle spalle, adesso serve guardare al futuro, anzi al presente. Questa sera, alle ore 20.30 a Bologna, la Vanoli torna in campo e lo farà per la seconda volta nel giro di qualche giorno contro Reggio Emilia. Una virtuale rivincita dopo la sfida di venerdì terminata con il successo dei biancoblù per 75-69.

Sarà la prima volta con la squadra al completo e anche per questo c’è grande curiosità. Infatti ci sarà l’esordio di Daulton Hommes a dare una mano al resto del rosa. Finalmente tutti gli americani saranno al loro posto, ovviamente non avranno tantissimi allenamenti nelle gambe, ma qualche segnale si spera di poterlo vedere. Segnale che è arrivato chiaro e forte nella sfida contro Reggio Emilia al PalaRadi. Nel frattempo non sono ancora spente le speranze di poter rivedere Travis Diener al PalaRadi. In questi giorni il giocatore sembra aver lanciato qualche segnale positivo.

