Torrone o baci perugina? Buonaiuto sceglie il Torrazzo

CREMONA (4 settembre 2020) - Anche Cristian Buonaiuto è un giocatore della Cremonese. La società ha dato la comunicazione attorno all’ora di pranzo, concludendo un’altra trattativa che ormai da qualche giorno era stata definita.

Buonaiuto arriva a Cremona, a titolo definitivo, dopo una stagione complicata giocata con la maglia del Perugia conclusa con la retrocessione in serie C. Fatali i playout persi contro il Pescara ai rigori, il 27enne è stato uno dei protagonisti degli errori dal dischetto.

Per il jolly d’attacco nemmeno il tempo di arrivare a Cremona per far scattare delle polemiche da parte dei suoi ex tifosi. Infatti, nel video della presentazione realizzato dalla società grigiorossa, si vede Buonaiuto recarsi in una pasticceria e nel finale scegliere il torrone invece dei baci Perugina (simbolo della città umbra). Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi del Grifo che hanno criticato aspramente la scelta via social.

