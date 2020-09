Vanoli Cremona - Unahotels Reggio Emilia diretta ore 19

CREMONA (4 settembre 2020) - Straordinaria normalità, o quasi: il PalaRadi riapre parzialmente al pubblico. In occasione della gara casalinga di Supercoppa di questa sera alle 19 tra Vanoli e Reggio Emilia saranno 877 i tifosi che potranno tornare a sostenere ‘da vicino’ i biancoblu. Andando quindi ad occupare, in proporzione, il 25% della capienza dell’impianto sportivo cremonese da 3 mila 508 posti. Una novità attesa, auspicata e che permetterà a staff e giocatori di ritrovare sugli spalti i propri fans e di giocare con in sottofondo cori e applausi. Tra i cremonesi di coach Paolo Galbiati esordio degli statunitensi Marcus Lee e TJ Williams.

