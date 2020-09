Serie B, partenza col botto per le 'nostre' squadre

CREMONA (3 settembre 2020) - Partenza col botto per i campionati di serie B di pallavolo che vedono impegnate ben cinque formazioni della provincia di Cremona.

I calendari, pubblicati oggi in forma provvisoria ma, di fatto, pressoché definitivi, hanno infatti delineato il cammino di Csv-Rama Ostiano, Esperia Cremona e Chromavis Abo Offanengo nel girone B della serie B1 sancendo l'esordio di Ostiano a Palau, sabato 7 novembre e fissando subito il derby tra Esperia ed Offanengo, al Cambonino di Cremona, sempre per il 7 novembre alle 20.30.

In serie B maschile, nel girone C, il Bco Imecon Crema esordirà in casa tra le mura amiche del PalaBertoni il 7 novembre alle 21 contro il Volley Veneto Cavaion mentre le ragazze dell'Enercom Fimi Crema, nel girone C della B2 saranno di scena a Busnago per la prima stagionale, sempre il 7 novembre alle 21.

Nel girone B della B1 gli altri due derby sono in programma consecutivamente con Ostiano che ospiterà Offanengo alla settima giornata d'andata (andata 19 dicembre alle 20.45, ritorno 28 marzo alle 17.30 al PalaCoim) e farà visita all'Esperia all'ottava (9 gennaio alle 20.30 al Cambonino l'andata, 10 aprile alle 20.45 al PalaVacchelli il ritorno).

La retrocessione, in tutti i campionati, riguarderà le ultime tre classificate al termine della regular season, mentre la promozione, per la B femminile riguarderà la prima di ogni girone e la vincente dei playoff tra le seconde; in B maschile nessuna promozione diretta con prime e seconde classificate ai playoff.