Fortitudo Bologna - Vanoli Cremona diretta ore 20.30

CREMONA (1 settembre 2020) - Dopo tanta attesa per una partita vera, ora non c’è neppure il tempo di prendere fiato. Questa sera alle 20.30 infatti la Vanoli scende in campo all'Unipol Arena di Bologna per la seconda gara di Supercoppa. Non una partita comune, contro l’ex coach Meo Sacchetti e l’ex pivot Ethan Happ. Soprattutto il primo è stato l’artefice di un vero e proprio miracolo sportivo, con la conquista della Coppa Italia per Cremona.

Purtroppo quella di questa sera non sarà una Vanoli troppo competitiva. «Non ci saranno novità rispetto alla sfida con la Virtus» dice coach Paolo Galbiati. «Marcus Lee ha iniziato a lavorare ma per una questione burocratica potrà essere convocato solamente per la sfida di venerdì contro Reggio Emilia. Ora deve allenarsi, riprendere un po’ il ritmo».

