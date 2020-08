Vanoli, primo allenamento per Marcus Lee

CREMONA (31 agosto 2020) - Primo allenamento al PalaRadi con la canotta della Vanoli per Marcus Lee. Il centro americano non sarà però disponibile per la sfida di Supercoppa di domani sera contro la Fortitudo Bologna di Meo Sacchetti.

E non ci sarà nemmeno Tj Williams. Entrambi sono a Cremona ma i loro contratti, per essere validi, dovevano essere depositati entro venerdì. Essendo ancora in quarantena, anche se soft, devono ancora ricevere l’esito del secondo tampone e svolgere le visite mediche. Solo dopo si provvederà a dare il via libera in Lega. I due saranno presenti, salvo colpi di scena, nella sfida di venerdì contro Reggio Emilia. L'esordio di Daulton Hommes è previsto per la gara di ritorno contro Reggio Emilia lunedì 7 settembre.