Cremonese in ritiro a Dimaro

CREMONA (30 agosto 2020) - Primo giorno di lavoro a Dimaro per la Cremonese che resterà in Trentino fino a sabato 12 settembre. La squadra grigiorossa ha lasciato Cremona questa mattina partendo dallo stadio Zini ed è subito scesa in campo per le prime corse in altura.

Pierpaolo Bisoli ha un gruppo di 25 giocatori che non è ancora definitivo e che verrà definito nei prossimi giorni quando la società grigiorossa comunicherà ufficialmente altri acquisti.

Uno di questi sarà quello del giovane terzino classe 1998 Emanuele Valeri che arriverà dal Cesena a titolo definitivo. La proposta della Cremonese è un contratto triennale. La trattativa è ormai fatta e occorre solo il deposito del contratto (le liste di trasferimento apriranno da domani fino al 5 ottobre) per poterlo annunciare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO