Decathlon, anche Dester è campione italiano: giornata magica per la Atletica Arvedi

PADOVA (29 agosto 2020) - Le prove multiple ai Campionati Italiani Assoluti di Padova parlano solo cremonese: dopo Sveva Gerevini, sul gradino più alto del podio dello Stadio Colbacchini sale anche Dario Dester che è il nuovo Campione Italiano Assoluto nel Decathlon. Dester sfiora per solo 3 punti il suo primato personale ottenendo punti 7.652. Solo un clima difficile ha compromesso il possibile miglioramento in quanto il salto con l'asta è stato disturbato da un forte vento. Dario è comunque il primo atleta italiano nato nel 2000 a vincere un Titolo Italiano Assoluto ed ancora ampi margini di miglioramento.

Nella seconda giornata di gare, la cavalcata vincente di Dario Dester (Cremona Sportiva Atletica Arvedi) riparte da 14.57 (-0.6) nei 110hs. È un altro primato personale per il ventenne lombardo, quinto classificato agli Europei U20, dopo il 48.12 di venerdì nei 400 metri. Si migliora anche Michele Brini (Atletica Imola Sacmi Avis), sulla sua scia, con 14.75. Dester va oltre i quaranta metri nel disco (40,34) ma in questa specialità Jacopo Zanatta (Silca Ultralite Vittorio Veneto) lo supera con 41,01. L'asta è disturbata dal forte vento e Dario riesce a superare i metri 4,30 per poi fermarsi alla quota di 4,50. Bene nel lancio del giavellotto dove ha lanciato a metri 51,64 e nei metri 1.500 dove ha controllato gli avversari correndo in 4'43"29.

Pomeriggio storico anche per la Cremona Sportiva Atletica Arvedi che mai nei 42 anni della sua storia aveva conquistato due Titoli Italiani Assoluti nella stessa stagione agonistica all'aperto e passa alla storia il fatto che sia anche la prima Società di atletica a poter vantare nello stesso anno i due Campioni Italiani Assoluti di Prove Multiple: Decathlon Maschile ed Eptathlon Femminile.

