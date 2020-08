Eptathlon, Sveva Gerevini nella storia: quarto titolo italiano consecutivo

PADOVA (29 agosto 2020) - Quarto titolo italiano consecutivo nell'Eptathlon, risultato storico per Sveva Gerevini. Probabilmente senza lo score che avrebbe desiderato (totale 5.741 punti che è pur sempre il suo secondo miglior punteggio), ma la regina dell’eptathlon azzurro è sempre Gerevini (Cremona Sportiva Atletica Arvedi) che infila tre successi parziali nella seconda e decisiva giornata: suoi anche gli 800 finali in 2:17.02, dopo il personale di 5,99 (+1.6) nel lungo e il giavellotto da 40,14. Peccato per il vento della prima giornata che aveva frenato i suoi ostacoli e per una prova opaca nell’alto. La ragazza che è diventata popolare sui social grazie al fumetto con cui illustrava le buone pratiche della ripartenza post-lockdown stimola la concorrenza della junior Sara Chiaratti (Trionfo Ligure) salita a 5.235 punti mentre il terzo posto è di Lucia Quaglieri (La Fratellanza 1874 Modena) con 5.073. Sveva Gerevini è la prima atleta italiana a vincere quattro titoli consecutivi assoluti nelle Prove Multiple: Lana 2017, Pescara 2018, Bressanone 2019 e Padova 2020. Nell'anno della pandemia Covid 19, Sveva ha regalato un risultato che rimarrà per sempre nella storia dell'atletica Italiana.

