Cremonese, Belingheri vice allenatore della Primavera

CREMONA (29 agosto 2020) - Torna in grigiorosso Luca Belingheri. L’ex centrocampista nato a Lovere sarà infatti vice allenatore alla Primavera della Cremonese che è stata affidata ad Elia Pavesi. Belingheri era giunto alla Cremonese nella stagione 2016-2017 sotto la guida di Tesser culminata con la promozione in serie B. Belingheri ha chiuso la carriera giocando con la Pergolettese ed ora inizia una nuova avventura da allenatore in seconda sulla panchina dell’Under 19 grigiorossa.

