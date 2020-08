Saib entra nel pool partner Vanoli e sostiene il Pepo Team Baskin

CREMONA (28 agosto 2020) - Anche la Saib di Caorso entra nel gruppo di partner della Vanoli per la stagione 2020/2021.

Saib oltre ad entrare nell’insieme di aziende della #vanolifamily che credono fortemente nel progetto sportivo/imprenditoriale di tutto il territorio, avrà un ruolo fondamentale nel sostenimento delle attività delle squadra di Baskin, che da oggi si chiamerà “Pepo Team Saib Vanoli”: il marchio Saib infatti comparirà sulle divise della squadra diventandone Title Sponsor.

Molto felici di questa novità sia il presidente Aldo Vanoli, sia il presidente del Pepo Team Gianluca Rossi: “Con grande piacere ed entusiasmo iniziamo la collaborazione con Saib il cui marchio comparirà sulle divise da gioco della nostra squadra di baskin, affiliata dal 2016 alla Vanoli Basket attraverso un progetto che coinvolge i giocatori della Vanoli Young nel nostro team. In un momento particolare come questo Saib ha dato esempio di spessore imprenditoriale e valoriale, impegnandosi a sostenere una realtà come la nostra, promotrice di sport ad alto contenuto sociale. Diamo quindi il benvenuto a Saib nella nostra grande famiglia, sicuri che porterà un contributo decisivo al raggiungimento di nuovi importanti traguardi.”

Saib è una delle principali aziende italiane produttrici di pannello truciolare grezzo e nobilitato, semilavorati destinati dell’industraiea del mobile. I suoi prodotti sono definiti RPB – Regenerated Particle Board in virtù del processo di produzione, basato sulla trasformazione del legno a fine vita. Saib rappresenta un virtuoso esempio di economia circolare, in quanto ogni anno recupera e trasforma in pannelli truciolari 500.000 tonnellate di scarti di legno post-consumo derivanti dalla raccolta differenziata , evitando cosi l’abbattimento di circa 750.000 alberi. Saldamente in mano ad uno stesso gruppo familiare fin dalla sua nascita nel 1962, Saib investe sull’innovazione come strumento di progresso e di salvaguardia dell’ambiente. I costanti investimenti in tecnologia, accompagnati da una ricerca orientata ad ottenere superfici dal forte impatto tattile ed emozionale, le consentono di essere un soggetto chiave all’interno della filiera dell’interior design / arredamento.