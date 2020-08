Cremonese, porte girevoli: via Ravaglia, torna Alfonso

CREMONA (25 agosto 2020) - Cambio della guardia tra i pali grigiorossi: parte Nicola Ravaglia e arriva Enrico Alfonso. Nelle ultime ore il mercato della Cremonese ha registrato un colpo di scena. Ravaglia che aveva già firmato l'accordo per la prossima stagione ha ricevuto una chiamata in Serie A dalla Sampdoria. la società grigiorossa di fronte a questa opportunità non ha esitato ad assecondare la richiesta dell'ex numero 1. In compenso, tra i pali della Cremonese è pronto a tornare Alfonso, svincolato, dopo la stagione al Brescia. Il portiere torna a Cremona dopo i due anni trascorsi tra il 2011 e il 2013. E intanto Giacomo Volpe viene promosso a secondo portiere.