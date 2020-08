Galbiati e la sua nuova vita: «Tra casa, ufficio e Vanoli»

CREMONA (24 agosto 2020) - Basket, poi ancora basket e infine basket. «Perchè la mia vita gira attorno alla palla a spicchi e sono uno di quegli appassionati quasi invasati». Paolo Galbiati vive tra ufficio, casa e palestra. «Niente altro per ora, ma mi piace così». Dopo due settimane di allenamenti il tecnico della Vanoli si lascia un po’ andare.

Soddisfatto?

«Sì. La disponibilità dei ragazzi è massima. Ovviamente in questo momento mancano molti elementi e non è facile. I giovani ci mettono energia e stanno facendo bene, ma non è come avere il roster al completo. Sono molto contento di Cournooh, Poeta, Mian e Palmi che stanno facendo più ruoli per poter avere degli allenamenti di livello. Stiamo provando i primi cinque contro cinque. La quantità c’è, sulla qualità dovremo avere pazienza di essere al completo».

Aspettando Lee, per Donda questa Supercoppa sarà una grande occasione.

«È un’opportunità che deve saper sfruttare al meglio. Giocherà ad un livello che non ha mai toccato in carriera. Se sarà intelligente e capirà bene cosa gli sta capitando potrà mettere a referto minuti che gli torneranno utilissimi. Se riuscisse a fare un salto di qualità potrebbe essere un giocatore con anni e anni di carriera in serie A. Passa tantissimo dalle sue mani. Ha avuto un percorso un po’ tortuoso prima di arrivare da noi. Non deve avere fretta, ma migliorare giorno dopo giorno. Avere la testa giusta».

È ancora senza americani. Un po’ preoccupato?

«Speravo di averne già qualcuno per le mani, ma sapevo che poteva succedere di dover aspettare a lungo. Speriamo di iniziare a lavorare con Jarvis Williams da metà settimana. Purtroppo la situazione Covid è complicata sia da noi che negli Usa. Ma non sono in allarme. Avremo un mese circa per lavorare tutti insieme e farci trovare pronti all’inizio del campionato e credo possa essere sufficiente. In questo momento stiamo mettendo le basi, piano piano andremo ad aumentare la qualità. Durante questa estate ho parlato con un po’ di addetti ai lavori tra Eurolega e clinic vari e alla fine trenta giorni sono la normalità per chi deve preparare una stagione di livello. Per bruciare un po’ i tempi abbiamo inviato a tutti i nostri americani i filmati con i vari schemi per iniziare a dare un’infarinata ancora prima di iniziare».

