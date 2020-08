Cremonese, i grigiorossi convocati per il raduno di lunedì

CREMONA (22 agosto 2020) - Di seguito i grigiorossi convocati per il raduno in programma lunedì 24 agosto al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Nello stesso giorno i convocati si sottoporranno ai test previsti dal protocollo in materia di prevenzione da Covid-19.

Portieri: De Bono Emanuele (Primavera), Scarduzio Matteo (Primavera), Volpe Giacomo

Difensori: Bernasconi Lorenzo (Primavera), Bia Leonardo (Primavera), Bianchetti Matteo, Mogos Vasile, Terranova Emanuele, Zortea Nadir

Centrocampisti: Castagnetti Michele, Cella Stefano (Primavera), Deli Francesco, Ghisolfi Matteo (Primavera). Girelli Stefano (Primavera), Gustafson Samuel, Schirone Luca (Primavera)

Attaccanti: Celar Zan, Ceravolo Fabio, Ciofani Daniel, Montalto Adriano, Piccolo Antonio, Strizzolo Luca (dal 27 agosto)

Calciatori convocati in attesa di perfezionare il tesseramento per la stagione 2020/21: Crescenzi Alessandro, Ravaglia Nicola, Ravanelli Luca

Gli allenamenti si svolgeranno a partire dalle ore 17.30 di martedì 25 agosto a porte chiuse e inizialmente in modalità individuale. Domenica 30 agosto la squadra lascerà il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per raggiungere il ritiro di Dimaro Val di Sole, in Trentino, dove si svolgerà il ritiro precampionato fino a sabato 12 settembre.

