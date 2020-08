Vanoli, arrivato in Italia Jarvis Williams

CREMONA (22 agosto 2020) - E' arrivato in Italia Jarvis Williams, il primo giocatore americano che si aggregherà alla nuova Vanoli Basket Cremona di coach Paolo Galbiati.

Ala grande di 202 cm per 98 kg, Jarvis Williams è nato il 21 gennaio 1993 a Macon in Georgia ed è un prodotto della Murray State University nel Kentucky. Con i Racers gioca infatti le stagioni da Junior e da Senior dopo i primi due anni passati al Gordon State College dove, dopo un primo anno da 18 punti e 11 rimbalzi a gara, finisce anche la stagione da sophomore in doppia cifra per punti (19) e rimbalzi (10) e mette a segno una tripla doppia da 50 punti, 20 rimbalzi e 10 stoppate contro Macon State. Il Cfsb Center di Murray lo vede invece partire in quintetto nei due anni successivi e chiudere la sua carriera universitaria in gialloblu con 15,1 punti e 9,4 rimbalzi nelle 64 partite disputate. Nell’aprile 2015 al Portsmouth Invitational in tre gare finisce con 16 punti, 7.7 rimbalzi e 1.3 stoppate.

La carriera professionistica di Jarvis Williams ha inizio e si svolge tutta al di qua dell’atlantico. La prima parte della stagione 2015/2016 la gioca infatti in Polonia con la maglia del Wks Slask Wroclaw dove in 21 gare di campionato è il primo della Lega per punti (17.2) e il quinto per rimbalzi (8.9) andando 20 volte in doppia cifra e nove volte in doppia doppia. Con la squadra polacca disputa anche dieci incontri di Europe Cup a 14.3 punti, 9.2 rimbalzi e 1.4 palle recuperate di media prima di trasferirsi, nel febbraio 2016, al Tofas Bursa. Nei nove incontri giocati in Turchia mette a segno 13.4 punti e cattura 5.2 rimbalzi.

I due anni successivi li passa in ProB francese prima con la maglia del Boulazac Dordogne (15.7ppg, 6.7rpg e 1.5spg) e poi con quella del Caen Basket Calvados (16.4ppg, 6.2rpg e 1.1spg). Nel marzo 2019 firma di nuovo in Polonia per disputare 10 incontri con l’Hydro Truck Radom mantenendo costanti le sue cifre con 14.9ppg, 6.6rpg e 1.3spg.

L’ultimo campionato lo vede protagonista in Olanda con la maglia del Leiden. In Eredivisie chiude i 19 incontri disputati in stagione come terzo per punti (18.1), quarto per rimbalzi (8.2) e quinto per palle recuperate (1.8) oltre a 1.6 assist per gara, andando per otto volte oltre i 20 punti e per sei volte in doppia doppia. In 14 incontri di Fiba Europe Cup mette invece a segno 15.1 punti, cattura 8.9 rimbalzi (quinto assoluto) e smista 1.1 assist di media.

