Pergolettese, ingaggiato il difensore centrale Luca Ceccarelli

CREMA (20 agosto 2020) - L’Us Pergolettese 1932 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore centrale Luca Ceccarelli. Nato a Massa il 20 marzo 1983, vanta una lunga e prestigiosa carriera tra serie A (Fiorentina), B (Venezia, Catanzaro, Spezia, Verona, Siena, Catania e Entella) e in serie C (Fermana, Pro Patria, Lucchese, Pistoiese e Arezzo), per un totale di 502 presenze corredate da 15 gol realizzati. Un calciatore di grande esperienza che va ad arricchire la rosa a disposizione dell’allenatore Matteo Contini.

