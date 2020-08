Vanoli, ufficializzato il ritorno del gm Flavio Portaluppi

CREMONA (17 agosto 2020) - Vanoli Basket Cremona comunica di aver affidato l’incarico di General Manager a Flavio Portaluppi, ex giocatore biancoblu con la maglia Gruppo Triboldi Basket e già Direttore Sportivo dal 2010 al 2012.

Dirigente esperto e rispettato, torna a Cremona dopo l’esperienza all’Olimpia Milano, per la quale ha ricoperto negli anni i ruoli di Team Manager, Direttore Sportivo, Amministratore Delegato e Presidente. Flavio vanta un prestigioso curriculum come ex cestita e dirigente sportivo. Da giocatore dell’Olimpia Milano, tra gli anni ’80 e ’90, ha conquistato 1 scudetto, una Coppa Korac e una Coppa Italia. Da manager ha vinto tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe.

In verità, Portaluppi - che, insieme a coach Paolo Galbiati ha costruito la nuova prima squadra in soli dieci giorni - ha iniziato a lavorare per la Vanoli da almeno un paio di mesi; mancava solo l'ufficializzazione da parte della società.

