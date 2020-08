Supercoppa, Orzinuovi con due big

ORZINUOVI (12 agosto 2020) - L'Agribertocchi Orzinuovi è stata inserita nel girone C di Supercoppa di Serie A2 con Verona, Udine e Mantova. La competizione prende il via l'11 ottobre con la fase di qualificazione che si svilupperà anche nelle giornate del 18 e del 25. Le finale Eight sono in programma il 6, 7 e 8 novembre. Orzi affronta quindi due big dell’intera Serie A2 come Verona e Udine e poi match con gli Stings. La Scaligera punta forte sul tandem americano Bobby Jones (confermato) e Phil Greene IV (ritorna a Verona) e sull’esperienza dell’ex Virtus e Fortitudo Bologna Guido Rosselli. L’Apu Udine può contare su un coach di grande prestigio come Matteo Boniccioli e sul confermato capitan Michele Antonutti. A roster anche Nazzareno Italiano, Marco Giuri e Dominique Johnson, ex Varese, Venezia e Pistoia di Serie A. Mentre la campagna acquisti degli Stings Mantova è stata caratterizzata dalla firma del centro statunitense David Weaver e dall’arrivo della guardia Usa Christian James mentre resta l’ex orceano Mario Josè Ghersetti, ala italo-argentina.

