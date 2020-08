Supercoppa, Vanoli: esordio contro la Virtus Bologna

CREMONA (12 agosto 2020) - L'esordio in Supercoppa Italiana per la Vanoli sarà il 29 agosto contro la Virtus Bologna. Sono stati resi noti questa mattina i calendari. La squadra di Galbiati è inserita nel Girone B all'interno del quale ci sono anche la Fortitudo dell’ex coach Meo Sacchetti e Reggio Emilia dell’ex Michele Talamazzi. La formula prevede quattro gironi eliminatori all’italiana con gare di andata e ritorno, ognuno dei quali promuoverà una squadra alle Final Four. La sede delle finali è quella di Bologna (alla Virtus Segafredo Arena, l’impianto costruito in fiera) tra venerdì 18 e domenica 20 settembre.

Ecco il calendario della Vanoli

29/08/2020 Vanoli Cremona – Virtus Segafredo Bologna

29/08/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

01/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

01/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Vanoli Cremona

04/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – Virtus Segafredo Bologna

04/09/2020 Vanoli Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia

07/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

07/09/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Cremona

09/09/2020 Virtus Segafredo Bologna – Vanoli Cremona

10/09/2020 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 – UNAHOTELS Reggio Emilia

13/09/2020 UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna

13/09/2020 Vanoli Cremona – Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

FINAL FOUR (Virtus Segafredo Arena - Bologna)

18/09/2020 Semifinali

20/09/2020 Finale 1°/2° Posto