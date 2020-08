Orzi, ecco Hollis: mentalità da leader

ORZINUOVI (11 agosto 2020) - «Darò tutto me stesso per la squadra, con energia, sempre concentrato sull’obiettivo. Conosco Anthony Miles e coach Fabio Corbani che è in grado di spingermi sempre a dare il massimo. L’obiettivo è creare una buona chimica di squadra, ragionando giorno per giorno». È con queste parole che l’americano Damian Hollis si è presentato a dirigenza e tifosi orceani (collegati via social). Alla conferenza stampa organizzata alla sede del main sponsor Agribertocchi, a Orzivecchi in località Cascina San Simone, hanno partecipato il titolare Mauro Bertocchi, il presidente biancoblu Francesco Zanotti, coach Corbani, il direttore sportivo orceano Alessandro Muzio, Domenico Menni (assistente general manager) e Gianluca Menni, segretario.