CASTELLEONE (10 agosto 2020) - Il Castelleone è in Eccellenza. In attesa del comunicato ufficiale, che arriverà in serata, dal Comitato Regionale Lombardo della Figc arriva l'attesa notizia del ripescaggio della formazione di mister Bettinelli. Con il Castelleone, ripescati dalla Promozione alla massima categoria regionale anche Sporting Desenzano, Speranza Agrate e Base 96 Seveso, che andranno a comporre l'organico definitivo di 54 squadre per l'Eccellenza (3 gironi da 18). La composizione dei gironi sarà poi svelata a fine mese, ma a questo punto è alta la probabilità di assistere ai derby tra i gialloblu e le altre due formazioni cremasche presenti in categoria, Offanenghese e Luisiana. Bloccati, invece, i ripescaggi nelle categorie inferiori: niente balzo in Prima per la Stagnolmese, nonostante un punteggio elevatissimo e il 4° posto nella graduatoria regionale, e nemmeno per la Martelli di Piadena.

