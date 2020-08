T.J. Williams è un giocatore della Vanoli

CREMONA (10 agosto 2020) - Vanoli Basket ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione 2020/2021 con l’atleta statunitense T.J. Williams. Texano di Pflugerville, nato il 26 ottobre 1994, T.J., all’anagrafe Timeric D. Williams, è una point guard di 190 centimetri per 93 chilogrammi di peso. Frequentata la High School nella sua città natale, nel 2013 si trasferisce a Boston, reclutato da coach Bill Coen alla Northeastern University. Con gli Huskies completa l’intero percorso collegiale chiudendo il suo anno da senior con 21.4 punti, 4.7 rimbalzi, 5.3 assist e 1 palla recuperata di media nelle 30 gare disputate, venendo eletto giocatore dell’anno della CAA Conference.

Non scelto al draft 2017, svolge comunque il training camp con gli Charlotte Hornets, venendo rilasciato con gli ultimi tagli prima dell’inizio della stagione. Passa così agli Greensboro Swarm in NBA G League dove gioca 37 gare con una media di 8,8 punti, 2,5 rimbalzi e 2,8 assist in 19,2 minuti.

Il 18 maggio 2018, Williams firma con i Santeros de Aguada. Sono quattro le gare giocate in Portorico a 19.8 punti, 3.5 rimbalzi e 4.5 assist di media e un high di 24 punti al suo esordio.

In estate si trasferisce per la prima volta in Europa e più precisamente in Belgio. Con la canotta del Filou Ostenda vince i play-off scudetto laureandosi campione del Belgio, vince la Supercoppa e arriva in finale di Coppa del Belgio con medie di 10.8 punti, 2.2 rimbalzi e 3.1 assist nelle 34 gare disputate. In stagione disputa anche la regular season di Champions League (12.6 punti, 2.8 rimbalzi e 2.3 assist in 12 gare) e raggiunge i quarti di finale di FIBA Europe Cup (13.0 punti, 2.7 rimbalzi e 1.7 assist in 3 gare).

Per la stagione 2019/2020 si trasferisce in Israele firmando per l’Hapoel Beer Sheva. In 17 incontri risulta il quinto realizzatore della Premier League israeliana con 18.8 punti di media a cui aggiunge 2.8 rimbalzi, 4.8 assist e 1.2 palle recuperate.

