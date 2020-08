«Niente calcio», a 13 anni gioca e vince a bocce

CREMONA (10 agosto 2020) - «Sì lo so che suona un po’ strano, me lo sento ripetere da quando sono piccolissimo. Tutti pensano che le bocce siano un’attività da vecchi e da bar, ma non è così, è un bellissimo sport e la mia passione negli anni è sempre cresciuta». A parlare è Luca Domaneschi, un ragazzino di 13 anni che gareggia e vince a ripetizione per la Canottieri Flora e che convintamente difende la sua scelta di praticare uno sport, le bocce, considerate erroneamente dai più, un non-sport, o comunque un’attività adatta alla terza età e non certo ad un ragazzino. «Ho iniziato quando avevo 7 anni. Gioco per la Canottieri Flora e il mio sogno è diventare campione del mondo, il mio idolo è papà».

