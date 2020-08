Alla Vanoli arriva l'atleta Jarvis Williams

CREMONA (7 agosto 2020) - La Vanoli Basket ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione 2020/2021 con l’atleta statunitense Jarvis Williams.

Power forward di 202 centimetri per 98 chilogrammi di peso Reigarvius Jacquez Williams è nato il 21 gennaio 1993 a Macon in Georgia ed è un prodotto della Murray State University nel Kentucky. Con i Racers gioca infatti le stagioni da Junior e da Senior dopo i primi due anni passati al Gordon State College dove, dopo un primo anno da 18 punti e 11 rimbalzi a gara, finisce anche la stagione da sophomore in doppia cifra per punti (19) e rimbalzi (10) e mette a segno una tripla doppia da 50 punti, 20 rimbalzi e 10 stoppate contro Macon State. Il CFSB Center di Murray lo vede invece partire in quintetto nei due anni successivi e chiudere la sua carriera universitaria in giallo blu con 15,1 punti e 9,4 rimbalzi di media nelle 64 partite disputate. Nell’aprile 2015 è protagonista anche al Portsmouth Invitational Tournament dove in tre gare finisce con 16 punti, 7.7 rimbalzi e 1.3 stoppate di media.

La carriera professionistica di Jarvis Williams ha inizio e si svolge tutta al di qua dell’Atlantico. La prima parte della stagione 2015/2016 la gioca infatti in Polonia con la maglia del WKS Slask Wroclaw dove in 21 gare di campionato è il primo della Lega per punti (17.2) e il quinto per rimbalzi (8.9) andando 20 volte in doppia cifra e nove volte in doppia doppia. Con la squadra polacca disputa anche dieci incontri di FIBA Europe Cup a 14.3 punti, 9.2 rimbalzi e 1.4 palle recuperate di media prima di trasferirsi, nel febbraio 2016, al Tofas Bursa. Nei nove incontri giocati in Turchia mette a segno 13.4 punti e cattura 5.2 rimbalzi di media.

I due anni successivi li passa in ProB francese prima con la maglia del Boulazac Basket Dordogne (15.7ppg, 6.7rpg e 1.5spg) e poi con quella del Caen Basket Calvados (16.4ppg, 6.2rpg e 1.1spg). Nel marzo 2019 firma di nuovo in Polonia per disputare 10 incontri con l’Hydro Truck Radom mantenendo costanti le sue cifre con 14.9ppg, 6.6rpg e 1.3spg.

L’ultimo campionato lo vede protagonista in Olanda con la maglia del Leiden. In Eredivisie chiude i 19 incontri disputati in stagione come terzo per punti (18.1), quarto per rimbalzi (8.2) e quinto per palle recuperate (1.8) oltre a 1.6 assist per gara, andando per otto volte oltre i 20 punti e per sei volte in doppia doppia. In 14 incontri di FIBA Europe Cup mette invece a segno 15.1 punti, cattura 8.9 rimbalzi (quinto assoluto) e smista 1.1 assist di media.

