Vezzoni e la Ferrari che piace

MISANO (6 agosto 2020) - La stagione agonistica 2020 per Alessandro Vezzoni si è aperta con un doppio impegno nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo. La seconda stagione del pilota cremonese al volante della Ferrari 488 GT3 di RS-Racing si è aperta con il decimo posto assoluto, che vale la quinta piazza nella classe Pro-Am per l’accoppiata Vezzoni-Di Amato.

Decisamente migliore l’esito di gara due con Vezzoni autore di un buon avvio e subito a ridosso delle posizioni di testa. Spettacolare e concreto lo stint finale da parte di Di Amato in grado di segnare il giro più veloce della gara oltre a portare la vettura schierata da RS-Racing al secondo posto di classe dopo aver subito una penalità di quattro secondi per il cambio pilota leggermente anticipato, che è costato ai due piloti di RS-Racing il terzo posto assoluto sotto la bandiera a scacchi ed il successo nella classe di appartenenza.

Con i risultati maturati a Misano la classifica dei piloti Pro-Am vede in testa ben tre Ferrari 488 GT3 con il duo di EasyRace con Sean Hudspeth e Mattia Michelotto leader di classe, i quali precedono Simon Mann e Matteo Cressoni di cinque lunghezze, mentre Di Amato e Vezzoni sono in terza piazza a 21 punti. Distanziati di una lunghezza da Di Amato-Vezzoni sono Nemoto-Tujula con la Lamborghini Huracan del Sospiri Racing, mentre seguono più staccati Roda-Spinelli con la Mercedes SLS GT3 del Akm Motorsport e Cazzaniga-Marcucci con la Lamborghini Huracan GT 3 di LP Racing.

Dopo l’appuntamento di Misano che ha aperto la stagione della classe Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo, ora il calendario propone per la stessa serie l’appuntamento al Mugello in calendario per l’inizio del mese di ottobre. La serie Endurance invece sarà di scena a Imola nell’ultimo fine settimana di questo mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO