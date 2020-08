L'esperienza di Poeta per la Vanoli

CREMONA (5 agosto 2020) - Giuseppe Poeta è un giocatore della Vanoli. La firma del contratto (un anno con una opzione per la stagione 2021/22) è arrivata oggi.

Playmaker di grande esperienza, nato a Battipaglia il 12 settembre 1985, Peppe arriva in biancoblu dopo l’ultima stagione disputata a Reggio Emilia.

Fatta la trafila delle giovanili tra Battipaglia e Salerno, e le prime esperienze tra C1 e B2 con la maglia della città campana, Poeta fa poi il suo esordio in serie B di eccellenza nel 2005/2006 con la maglia di Veroli lasciando un segno indelebile sul campionato grazie al record di punti in una singola partita con 51.

L’anno successivo viene messo sotto contratto dal Teramo Basket che lo fa esordire nella massima serie. Nei quattro anni in terra abruzzese il suo impatto e le sue cifre crescono costantemente sino a diventare assoluto protagonista della squadra che nel 2008/2009 raggiunge il suo miglior risultato in serie A con il terzo posto assoluto e i playoff scudetto. Viene anche premiato come Miglior Giocatore Italiano 2008 “Premio Reverberi” Oscar del Basket.

La stagione 2010/2011 si sposta a Bologna, sponda Virtus, dove disputa tre campionati sino a diventarne il capitano. In seguito si trasferisce in Spagna, prima nelle fila del Baskonia di Vitoria e poi al Manresa per tornare infine in Italia nel 2015 firmando per l’Aquila Trento.

Nel 2016 si trasferisce a Torino dove disputa le successive tre stagioni. Sotto la Mole viene allenato da coach Paolo Galbiati e si toglie la soddisfazione di alzare la Coppa Italia 2018.

L’ultima stagione lo vede vestire la canotta di Reggio Emilia. Per lui 5 punti e 2,7 assist in quasi 15 minuti di media nelle 20 partite disputate.

Tra il 2007, anno del suo esordio in maglia azzurra, e il 2016 gioca in Nazionale 120 partite tra amichevoli e qualificazioni oltre al campionato europeo 2013 in Slovenia.