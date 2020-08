Vanoli, c'è anche Cournooh

CREMONA (4 agosto 2020) - Dopo Fabio Mian, ecco David Reginald Cournooh. Il nuovo roster della Vanoli si va componendo con l'arrivo di due giocatori in un giorno. Cournooh, play-guardia italiana di 187 centimetri, è stato messo sotto contratto fino al 30 giugno 2021.

Nato a Villafranca di Verona il 28 luglio 1990, da famiglia originaria del Ghana, David approda a 15 anni alla Mens Sana Siena, con cui disputa tutte le giovanili, vincendo due titoli italiani di categoria. Dopo le esperienze con Virtus Siena, Juniorcasale, Ferrara, Andrea Costa Imola e Biancoblù Basket Bologna, nel 2013 torna alla Mens Sana, con la quale vince la Supercoppa Italiana.

Nell’estate 2014 firma un contratto biennale con Brindisi e nel 2016 un biennale con Pistoia, ma il 13 gennaio 2017 viene rilevato dalla Pallacanestro Cantù, con contratto fino al termine della stagione seguente. Nel 2018 si accasa alla Virtus Bologna, con la quale vince la Champions League. In bianconero chiude la stagione 2019/2020 con 3.3 punti di media e 2.1 rimbalzi in EuroCup e con 4.6 punti di media in 15 minuti di utilizzo in LBA.

