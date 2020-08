Vanoli, Mian torna a Cremona

CREMONA (4 agosto 2020) - Fabio Mian torna alla Vanoli dopo tre stagioni trascorse tra Pistoia e Trento. La società ha trovato l'accordo per la prossima stagione, con una opzione per la successiva.

Mian, 28 anni, goriziano è una guardia di 196 centimetri per 88 chili di peso. Ha esordito in seria A nel campionato 2009/2010 con la maglia di Varese. Riconfermato anche per la stagione successiva, nel 2011 si è trasferito in prestito al CUS Bari. Le due stagioni successive è stato alla Fortitudo Agrigento con la quale ha vinto il campionato di DNA Silver e conquistato la promozione in A2 Gold.

Le buone prestazioni in terra siciliana gli sono valse la chiamata della Vanoli in serie A. In biancoblu ha disputa tre stagioni a 5.2 punti di media in 93 gare (comprese le quattro dei playoff 2015-2016) con il 42.3% da due e il 32.5% da tre e 1.4 rimbalzi a partita.

Nel 2017 si è trasferito per un anno a Pistoia dove ha disputato la sua miglior stagione in serie A con 9 punti e 2,7 rimbalzi di media in 26 minuti di utilizzo. Gli ultimi due campionati lo hanno visto vestire la canotta della Dolomiti Energia Trento.

