Vanoli, Gigi Brotto assistente di coach Galbiati

CREMONA (1 agosto 2020) - Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione 2021/2022, con Pierluigi Brotto che ricoprirà il ruolo di assistente allenatore della prima squadra.

Ex giocatore nell’allora Gruppo Triboldi ma anche vice allenatore di Cioppi, Mahoric e Caja nella massima serie, in 12 anni in biancoblu Gigi centra tutte le promozioni, dalla serie B2 alla serie A1.

Nel 2014 approda a Salsomaggiore in serie D e la stagione successiva a Fiorenzuola in C Gold, per poi accasarsi negli ultimi 5 anni alla JuVi Ferraroni, guidandola dalla serie D alla serie B.

