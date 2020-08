Ciclismo Allieve, Venturelli campionessa italiana a cronometro

CITTA' DI CASTELLO (1 agosto 2020) - Maglia tricolore e grande trionfo per la cremonese Federica Venturelli, che si è laureata campionessa italiana a cronometro nella categoria Allieve. Conquistata la prova nazionale disputata Cerbara di Città di Castello in Umbria. La 15enne di San Bassano (corre per il Gs Cicli Fiorin) ha chiuso la prova contro il tempo con 9'' di vantaggio sulla rivale Eleonora Ciabocco. Per Federica si tratta del quarto Tricolore nella giovane carriera dopo i due titoli di Ciclocross e il successo su strada ottenuti nel biennio 2018-2019 da esordiente.

