Cremonese - Pordenone (diretta alle 21)

CREMONA (31 luglio 2020) - La Cremonese non ha più obiettivi, al Pordenone (57 punti, già sicuro dei playoff) basta un solo punto per coronare un sogno impensabile. L’ultima sfida della stagione che va in scena stasera allo stadio Zini (ore 21) vedrà di fronte due formazioni che di fatto si sentono a posto in coscienza perché hanno centrato i rispettivi obiettivi. Solamente il Pordenone desidera sistemare definitivamente la propria posizione in classifica. Sarà quindi l’ex tecnico Attilio Tesser a chiedere il via libera alla sua ex squadra.

Fischio d'inizio alle 21