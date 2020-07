Juve Stabia - Cremonese (diretta alle 21)

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli, 27 luglio 2020) - Finalmente la Cremonese ha la salvezza sicura a portata di mano, ma è anche vero che basta un piccolo passo falso per rimettere tutto in discussione con il rischio che si azzeri il lavoro compiuto finora. Questa sera la squadra di Bisoli, contro la Juve Stabia, ha in mano il proprio destino. Non è l’ultima spiaggia, perché venerdì 31 c’è ancora la sfida contro il Pordenone da giocare, ma è chiaro che la gara delle 21 è un’occasione da non perdere in tutti i sensi.

Fischio d'inizio alle 21